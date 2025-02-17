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TAE7009BK/97
صوت فائق الوضوح، واستماع بتقنية HiFi!
يتيح لك الغشاء الديناميكي مقاس 10mm والمصمم خصيصًا الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة قوية، والمنخفضة غنية.
مُشغّل ديناميكي مقاس 10 mm
كابل قابل للفصل
ملاءمة مريحة
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بمقاس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، مع نغمات عالية صافية، ومتوسطة ممتلئة، ومنخفضة غنية.
يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتخصيص بموصل 0.78mm 2-pin تعديله بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.
تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل استثنائي للصوت.
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