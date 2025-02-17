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7000 Seriesسماعات أذن سلكية

TAE7009BK/97

صوت فائق الوضوح، واستماع بتقنية HiFi!

يتيح لك الغشاء الديناميكي مقاس 10mm والمصمم خصيصًا الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة قوية، والمنخفضة غنية.

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صوت فائق الوضوح، واستماع بتقنية HiFi!

  • مُشغّل ديناميكي مقاس 10 mm

  • كابل قابل للفصل

  • ملاءمة مريحة

تشويش منخفض، وصوت أنقى، وضبط متوازن

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بمقاس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، مع نغمات عالية صافية، ومتوسطة ممتلئة، ومنخفضة غنية.

كابلات مجدولة قابلة للفصل، وموصل 0.78mm 2-pin وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتخصيص بموصل 0.78mm 2-pin تعديله بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.

طرف أذن من الإسفنج المرن والسيليكون

تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل استثنائي للصوت.

المواصفات التقنية

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