كابلات مجدولة قابلة للفصل، وموصل 0.78mm 2-pin وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتخصيص بموصل 0.78mm 2-pin تعديله بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.