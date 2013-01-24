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ساعة مزودة براديو

TADR402/98
التصنيف الإجمالي / 5
  • يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم. يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم. يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.
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    ساعة مزودة براديو

    TADR402/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.

    استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.

    ساعة مزودة براديو

    يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.

    استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.

    يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.

    استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.

    ساعة مزودة براديو

    يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.

    استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.

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      يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.

      شاشة مرآة. أنيقة وواضحة

      تظهر الشاشة المرآة الوقت بوضوح ويمكن استخدامها كلوحة تحكّم تعمل باللمس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة.

      بطارية احتياطية تحسبًا لانقطاع الكهرباء

      تضمن البطارية الاحتياطية تذكر الوقت أثناء انقطاع الكهرباء

      استيقاظ لطيف. ترتفع نغمة المنبّه أو صوت الراديو ببطء

      تطلق وظيفة الاستيقاظ اللطيف منبهًا يرتفع صوته تدريجيًا ليساعدك على بدء يومك بلطف. ويمكنك تعيينها لتعمل مع نغمة المنبّه أو صوت الراديو.

      وظيفة المنبّه المزدوج، لتعيين منبّهَين

      تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.

      مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى إذاعتك المفضّلة

      اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل إذاعة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون ليشغّل الإذاعة التي اخترتها لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل، فلن تضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل وأنت تتساءل عن سبب تشغيل الراديو!

      منفذ USB لشحن هاتفك

      يسمح لك منفذ USB العملي باستخدام وحدة تزويد الساعة بالطاقة لشحن هاتفك أثناء النوم.

      ضوء ليلي من خلال الضغط على أعلى الساعة

      إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ ليلاً، فيكفي أن تضغط على أعلى الساعة لإضاءة الضوء الليلي. وفي حال أردت زيادة سطوع الضوء، يمكنك أن تضغط مرة ثانية للحصول على توهّج خافت ولطيف.

      المواصفات التقنية

      • الساعة

        نوع
        رقمي
        تنسيق الوقت
        • 12 س
        • 24 س
        شاشة عرض
        LED

      • المنبه

        عدد المنبهات
        2
        مؤقت السكون
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 ق

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        هوائي
        هوائي FM
        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • الموالفة الرقمية
        نطاق التردد
        87,5 - 108  ميغاهرتز
        عدد المحطات المسبقة الإعداد
        20

      • الراحة

        التنبيهات
        • منبه الراديو
        • صافرة المنبه
        • إعادة التنبيه (غفوة)
        • وقت تنبيه مزدوج
        • استيقاظ لطيف
        مؤقت السكون
        نعم
        سطوع الشاشة
        عالٍ/ متوسط/ منخفض
        التحكم في شدة الصوت
        زيادة/خفض

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        بطارية احتياطية
        CR2032 (مضمنة)
        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد

      • الأبعاد

        نوع العلبة
        D-box
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        110 x‏ 55 x‏ 110  ملليمترًا
        الوزن الصافي
        0.426  كلغ
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        171 x‏ 70 x‏ 120 مم
        الوزن الإجمالي
        0.5  كلغ
        وزن المنتج
        0.28  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل المستخدم
        • دليل البدء السريع
        • شهادة الضمان
        دليل البدء السريع
        نعم

      • مكبرات الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        1

      • شحن USB

        5 فولت، 1 أمبير
        نعم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل المستخدم
      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان

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