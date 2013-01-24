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يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.
استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.
استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.
يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.
استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.
استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.
تظهر الشاشة المرآة الوقت بوضوح ويمكن استخدامها كلوحة تحكّم تعمل باللمس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة.
تضمن البطارية الاحتياطية تذكر الوقت أثناء انقطاع الكهرباء
تطلق وظيفة الاستيقاظ اللطيف منبهًا يرتفع صوته تدريجيًا ليساعدك على بدء يومك بلطف. ويمكنك تعيينها لتعمل مع نغمة المنبّه أو صوت الراديو.
تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.
اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل إذاعة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون ليشغّل الإذاعة التي اخترتها لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل، فلن تضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل وأنت تتساءل عن سبب تشغيل الراديو!
يسمح لك منفذ USB العملي باستخدام وحدة تزويد الساعة بالطاقة لشحن هاتفك أثناء النوم.
إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ ليلاً، فيكفي أن تضغط على أعلى الساعة لإضاءة الضوء الليلي. وفي حال أردت زيادة سطوع الضوء، يمكنك أن تضغط مرة ثانية للحصول على توهّج خافت ولطيف.
الساعة
المنبه
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
الطاقة
الأبعاد
الملحقات
مكبرات الصوت
شحن USB