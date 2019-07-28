ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TABH305BK/00
جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.
قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.
مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
مثبتة على الأذن
بطانات أذن ناعمة
يمكن طيّها بالكامل
تضمن تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ألّا يتداخل هدير القطار مع صوت الموسيقى. ومتى أردت الاستمتاع بالصمت، ما عليك سوى تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة من دون تشغيل أي موسيقى. ويمكنك تشغيل الموسيقى لغاية 15 ساعة عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ولغاية 18 ساعة عند إيقاف تشغيلها. وتستغرق عملية الشحن ساعتين فقط عبر USB.
انقل حلبة الرقص معك أينما ذهبت. فالمشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تحافظ على الصوت النقي والجهير القوي.
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه، بوزن يبلغ 145,5 غ فقط، للاستمتاع بصوت جهير مدوٍّ براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة، وهي خفيفة الوزن بحيث أنك بالكاد ستشعر بوجودها. أما أغطية الأذن، فهي ناعمة ويمكن وضعها بأي زاوية لضمان ملاءمة مناسبة.
المراجعات
قد تختلف النتائج الفعلية