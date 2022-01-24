مكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى. انغمس في تجربتك الحماسية

يقدّم لك مكبر الصوت العمودي هذا قنوات 5.1.2 وصوتًا ديناميكيًا بقوة 390 واط لكل المحتويات التي تشاهدها أو تستمع إليها. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم مكبرا الصوت الخلفيان ومكبرات الصوت التي توجّه الصوت إلى الأعلى صوتًا محيطيًا فعليًا مع ميزتَي العمق والارتفاع، لتنغمس في تجربة صوتية شيّقة.