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  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل

تم إيقافه

مكبر صوت عمودي 5.1.2 مع مضخم صوت لاسلكي

TAB8967/98

صوت غامر بالكامل للأفلام والموسيقى والمزيد غيرها

كُن في قلب الحدث بفضل مكبر الصوت العمودي 5.1.2. استمتع بأفلام وموسيقى وغيرها تنبض بالحياة مع وضوح صوت استثنائي. يمكن توصيل مضخم الصوت القوي ومكبرَي الصوت الخلفيَين لاسلكيًا لصوت محيط غامر بالكامل.

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صوت غامر بالكامل للأفلام والموسيقى والمزيد غيرها

  • Dolby Atmos®‎

  • مكبرا صوت خلفيان

  • 780 واط كحد أقصى، مضخم صوت لاسلكي

  • يعمل مع المساعدات الصوتية

مكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى. انغمس في تجربتك الحماسية

مكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى. انغمس في تجربتك الحماسية

يقدّم لك مكبر الصوت العمودي هذا قنوات 5.1.2 وصوتًا ديناميكيًا بقوة 390 واط لكل المحتويات التي تشاهدها أو تستمع إليها. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم مكبرا الصوت الخلفيان ومكبرات الصوت التي توجّه الصوت إلى الأعلى صوتًا محيطيًا فعليًا مع ميزتَي العمق والارتفاع، لتنغمس في تجربة صوتية شيّقة.

Dolby Atmos. تجربة صوتية متعددة الأبعاد

Dolby Atmos. تجربة صوتية متعددة الأبعاد

عزّز مستوى الدراما بغض النظر عمّا تشاهده. تمنحك Dolby Atmos تجربة صوت غامر بصورة استثنائية. ستنبض أفلامك وعروضك المفضّلة بصوت واقعي جدًا، يتدفق من فوقك ويغمرك من كل الجهات.

قنوات الصوت المحيطي الفعلي 5.1.2. مكبرا صوت خلفيان ومضخم صوت

قنوات الصوت المحيطي الفعلي 5.1.2. مكبرا صوت خلفيان ومضخم صوت

استمتع بصوت محيطي سينمائي ومشابه للحفلات الموسيقية وغامر بالكامل بفضل مضخم الصوت ومكبرَي الصوت الخلفيَين. يتم توصيل مكبرَي الصوت الخلفيين بواسطة كبل. قم بتوصيلهما بمأخذ طاقة ثم قم بتوصيلهما لاسلكيًا بمكبر الصوت العمودي.

المواصفات التقنية

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