ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAB5706/98
صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة
حان الوقت لصوت تلفزيون أقوى. بفضل مكبر الصوت العمودي هذا، سيصبح كل صوت أقوى وأوضح وأعمق، بغض النظر عن المحتوى الذي تحب مشاهدته. يعزز مضخم الصوت المضمّن التأثيرات والموسيقى ويمكنك التحكّم بمستوى الصوت باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
200 واط كحد أقصى. مضخم صوت مضمّن
Dolby Digital Plus
HDMI ARC
تصميم هندسي فريد من نوعه
اسمع المزيد في كل ما تشاهده، وفي كل أغنية تحبها. تقدّم قنوات 2.1 أفضل التأثيرات والنتائج والحوار. أما مضخم الصوت المضمّن فيسمح لك بأن تشعر بالجهير، سواء أكنت تستمع إلى الموسيقى أم تشاهد فيلمًا شيقًا.
يسمح لك مكبر الصوت العمودي والصغير هذا بالاستمتاع بالأفلام والموسيقى من كل المصادر. يمكنك إقران جهاز ذكي بمكبر الصوت العمودي للحصول على صوت أضخم لقوائم التشغيل ومحطان البودكاست والمزيد غير ذلك. كذلك، يمكنك توصيل مصدر موسيقى سلكي عبر منفذ إدخال الصوت، أو تشغيل الملفات مباشرة من محرك أقراص USB.
اختبر الإثارة في الرياضات المباشرة، من راحة منزلك. يغمرك وضع Stadium EQ بضجيج الحشود المحيط، وكأنك في الملعب! تحمّس لكل لحظة حاسمة، وتمكّن من سماع التعليق بوضوح تام.
المراجعات