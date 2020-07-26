HDMI ARC. تحكّم بمكبر الصوت العمودي باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

وداعًا لأيام البحث عن أجهزة تحكّم عن بُعد متعددة. يتصل مكبر الصوت العمودي هذا بالتلفزيون لديك عبر HDMI ARC، ما يسمح لك بالتحكّم بمستوى صوت مكبر الصوت العمودي مستخدمًا جهاز التحكّم عن بُعد نفسه الذي تستخدمه للتلفزيون.