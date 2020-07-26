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TAB5305/98
إعداد صوت التلفزيون
صوت أفضل. حب أكبر. يرتقي مكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت اللاسلكي هذا بصوت التلفزيون إلى المستوى التالي، للحصول على صوت أوضح وجهير أعمق. وبفضل تقنية Bluetooth، وإدخال الصوت، والإدخالات البصرية، يمكنك إطلاق العنان للموسيقى أيضًا.
مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1
Bluetooth®
HDMI ARC
تضيف قنوات 2.1 مستويات جديدة من الصوت إلى أفلامك وعروضك المفضّلة، بدءًا من فرقعة إطلاق الليزر ووصولاً إلى هتافات الجماهير. يصدر مضخم الصوت اللاسلكي والصغير جهيرًا رائعًا، لتسمع صوت طنين الانفجارات وصوت الموسيقى المدوّية.
وداعًا لأيام البحث عن أجهزة تحكّم عن بُعد متعددة. يتصل مكبر الصوت العمودي هذا بالتلفزيون لديك عبر HDMI ARC، ما يسمح لك بالتحكّم بمستوى صوت مكبر الصوت العمودي مستخدمًا جهاز التحكّم عن بُعد نفسه الذي تستخدمه للتلفزيون.
قم ببث قوائم التشغيل من جهازك المحمول عبر Bluetooth وبتوصيل مصادر الصوت عبر إدخال الصوت أو الإدخال البصري. بغض النظر عن المحتوى الذي تحبّه، سيتم تشغيله بصوت أقوى وأوضح بفضل مكبر الصوت العمودي هذا.
المراجعات
إن عبارتَي HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وحقوق المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc..