صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة

تضيف القناتان مستويات جديدة من الصوت إلى أفلامك وعروضك المفضّلة، بدءًا من فرقعة إطلاق الليزر ووصولاً إلى هتافات الجماهير، فضلاً عن الخطابات الواضحة في نشرات الأخبار. ما عليك سوى الاختيار من بين ثلاثة ملفات تعريف للصوت معدّة مسبقًا للحصول على أفضل صوت أثناء المشاهدة.