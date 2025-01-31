ضمان لمدة عامين
TAB4000/98
سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.
قناة 2.0
إخراج RMS 60 واط كحد أقصى/30 واط
HDMI-ARC
5.4 Bluetooth®
إذا كنت تبحث عن ساوند بار يصدر صوتًا واضحًا عبر قناتين 2.0، فهذا خيار جدير بالاهتمام لما يقدمه من جودة وأداء ممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت بلا تشويش، لتزيد من حماس المشاهد من دون أن تفوتك الحوارات.
صوت أفضل عند بث المحتوى الصوتي عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة صوتية أفضل لبث سلس مع تقليل التأخير.
وسّع إمكانات الصوت مع هذا الساوند بار. بفضل اتصال HDMI-ARC المتعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.
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