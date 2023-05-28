TAA5508BK/00
خيارك الأساسي للتمارين الرياضية
ستساعدك سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل الملغية للضوضاء هذه في التحرك أكثر، سواء أكنت تمارس الرياضة في الشارع أو النادي الرياضي. ستحصل على صوت رائع عند سماع الموسيقى والبودكاست، وستنعم بمكالمات ممتازة مع صوت واضح جدًا. تتميز السماعات بملاءمة موثوقة في الأذن بحيث تثبت السماعات في مكانها بشكل جيد.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هل تتواجد في صالة ألعاب رياضية مكتظة؟ أو تتجول في حديقة عاصفة؟ تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية بسرعة مع محيطك للحدّ من الضوضاء الخارجي، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. إذا اخترت الجري بالقرب من الطرق المزدحمة، فيمكنك النقر على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي والاستماع إلى الأصوات الخارجية.
خلال مكالمة، يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فقط فيما تزيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي الضوضاء في الخلفية من كل ما يدور حولك. سيسمعك الشخص الذي تتحدث إليه، ولن يسمع حركة المرور أو ثرثرة الأشخاص الواقفين بجانبك!
ستبقى هذه السماعات ثابتة مهما تحركت، حيث تتميز رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون بنمط قبضة محكم، مما يساعد سماعات الأذن على البقاء في أذنيك ويسهل حملها بأيدي متعرقة. وستجد سطح سماعات الأذن عاكسًا، مما يساعد على الرؤية في الليل.
تعمل سماعات الأذن هذه مع الأجهزة التي تدعم Bluetooth LE Audio وبرنامج الترميز LC3* لتمنحك اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل بشكل ملحوظ. لن ينخفض الصوت إذا كنت تقوم ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات في مناطق مكتظة، ولن يكون هناك أي تأخير تقريبًا عند مشاهدة الأفلام أو الألعاب.
يعني تصنيف IPX5 أنه يمكنك وضع سماعات الرأس هذه تحت الأمطار الغزيرة، حيث لن تمنحك أبدًا أي عذر للبقاء على الأريكة! وإذا كنت تتعرق في صالة الألعاب الرياضية، فلن تمانع سماعات الرأس ذلك أيضًا.
هل تعبت من القلق بشأن الشحن اليومي؟ يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و21 ساعة إضافية من علبة الشحن الصغيرة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 5 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن الشحن الصغيرة شحن العلبة عبر USB-C.
انغمس في أغانيك المفضلة وانطلِق! يمكنك الاستمتاع بصوت نقي ومُنشط مع جهير غني، حيث تعيد المحركات المغلفة بالجرافين إنتاج كل نغمة عالية ومنخفضة. ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل Android أو iOS الاستمتاع بهذه التجربة الغامرة للحفاظ على طاقتهم.
يمكنك استخدام تطبيق Headphones من Philips لتخصيص إلغاء الضوضاء وإيقاف التشغيل التلقائي للحد من ضوضاء الرياح وضبط مستوى الشفافية عند استخدام وضع الوعي. ويتيح لك المعادل ضبط أصواتك، ويمكنك أيضًا إبقاء برنامج سماعات الرأس محدثًا عبر التطبيق.
يتيح لك Bluetooth متعدد النقاط الاتصال بجهازين في وقت واحد، مما يتيح لك البث من هاتف وتلقي تنبيهات تدريبية من ساعتك الذكية. وتغطي عناصر التحكم باللمس الموجودة في سماعات الأذن المكالمات وتشغيل الموسيقى والمزيد. ويتوافق الجهاز مع كل من Siri ومساعد Google.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
UPC
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.