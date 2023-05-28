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  • خيارك الأساسي للتمارين الرياضية خيارك الأساسي للتمارين الرياضية خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAA5508BK/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

    ستساعدك سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل الملغية للضوضاء هذه في التحرك أكثر، سواء أكنت تمارس الرياضة في الشارع أو النادي الرياضي. ستحصل على صوت رائع عند سماع الموسيقى والبودكاست، وستنعم بمكالمات ممتازة مع صوت واضح جدًا. تتميز السماعات بملاءمة موثوقة في الأذن بحيث تثبت السماعات في مكانها بشكل جيد.

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    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    مراجعة كل رياضة

    خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

    • صوت طبيعي ونقي
    • ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro
    • مكالمات أوضح أثناء التنقل
    • ملاءمة موثوقة في الأذن
    الانغماس بحرية. ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

    الانغماس بحرية. ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

    هل تتواجد في صالة ألعاب رياضية مكتظة؟ أو تتجول في حديقة عاصفة؟ تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية بسرعة مع محيطك للحدّ من الضوضاء الخارجي، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. إذا اخترت الجري بالقرب من الطرق المزدحمة، فيمكنك النقر على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي والاستماع إلى الأصوات الخارجية.

    مكالمات أوضح أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

    مكالمات أوضح أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

    خلال مكالمة، يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فقط فيما تزيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي الضوضاء في الخلفية من كل ما يدور حولك. سيسمعك الشخص الذي تتحدث إليه، ولن يسمع حركة المرور أو ثرثرة الأشخاص الواقفين بجانبك!

    ملاءمة موثوقة في الأذن. انطلِق، لا أعذار!

    ملاءمة موثوقة في الأذن. انطلِق، لا أعذار!

    ستبقى هذه السماعات ثابتة مهما تحركت، حيث تتميز رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون بنمط قبضة محكم، مما يساعد سماعات الأذن على البقاء في أذنيك ويسهل حملها بأيدي متعرقة. وستجد سطح سماعات الأذن عاكسًا، مما يساعد على الرؤية في الليل.

    اتصال وصوت أفضل. Bluetooth من الجيل التالي*

    اتصال وصوت أفضل. Bluetooth من الجيل التالي*

    تعمل سماعات الأذن هذه مع الأجهزة التي تدعم Bluetooth LE Audio وبرنامج الترميز LC3* لتمنحك اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل بشكل ملحوظ. لن ينخفض الصوت إذا كنت تقوم ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات في مناطق مكتظة، ولن يكون هناك أي تأخير تقريبًا عند مشاهدة الأفلام أو الألعاب.

    انطلِق في مغامرتك التالية. IPX5 مقاوم للمياه

    انطلِق في مغامرتك التالية. IPX5 مقاوم للمياه

    يعني تصنيف IPX5 أنه يمكنك وضع سماعات الرأس هذه تحت الأمطار الغزيرة، حيث لن تمنحك أبدًا أي عذر للبقاء على الأريكة! وإذا كنت تتعرق في صالة الألعاب الرياضية، فلن تمانع سماعات الرأس ذلك أيضًا.

    لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 28 ساعة مع العلبة

    لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 28 ساعة مع العلبة

    هل تعبت من القلق بشأن الشحن اليومي؟ يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و21 ساعة إضافية من علبة الشحن الصغيرة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 5 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن الشحن الصغيرة شحن العلبة عبر USB-C.

    صوت طبيعي دافئ ونقي. الصوت المميز من Philips

    انغمس في أغانيك المفضلة وانطلِق! يمكنك الاستمتاع بصوت نقي ومُنشط مع جهير غني، حيث تعيد المحركات المغلفة بالجرافين إنتاج كل نغمة عالية ومنخفضة. ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل Android أو iOS الاستمتاع بهذه التجربة الغامرة للحفاظ على طاقتهم.

    تطبيق Headphones من Philips. إلغاء الضوضاء وأكثر

    يمكنك استخدام تطبيق Headphones من Philips لتخصيص إلغاء الضوضاء وإيقاف التشغيل التلقائي للحد من ضوضاء الرياح وضبط مستوى الشفافية عند استخدام وضع الوعي. ويتيح لك المعادل ضبط أصواتك، ويمكنك أيضًا إبقاء برنامج سماعات الرأس محدثًا عبر التطبيق.

    اتصال متعدد النقاط، وتحكّم باللمس لسماعة الأذن، ومساعد صوتي

    يتيح لك Bluetooth متعدد النقاط الاتصال بجهازين في وقت واحد، مما يتيح لك البث من هاتف وتلقي تنبيهات تدريبية من ساعتك الذكية. وتغطي عناصر التحكم باللمس الموجودة في سماعات الأذن المكالمات وتشغيل الموسيقى والمزيد. ويتوافق الجهاز مع كل من Siri ومساعد Google.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      8 مم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      110 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      مغلف بالجرافين

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      • AAC
      • SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      34.3  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      29.8  سم
      الوزن الإجمالي
      4.544  كلغ
      الارتفاع
      30.6  سم
      GTIN
      1 48 95229 13147 4
      الوزن الصافي
      1.8  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.744  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX5
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      اتصال سريع بـ Google
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      16.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      14  سم
      الارتفاع
      13.8  سم
      الوزن الصافي
      0.225  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.49  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.265  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 13147 1

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      7 + 21  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      8 + 23  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      5 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      10.1  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      600  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      53  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      200 hr

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      13.02  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      11.4  سم
      العمق
      5.37  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13147 7
      الوزن الإجمالي
      0.132  كلغ
      الوزن الصافي
      0.075  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.057  كلغ

    • الملحقات

      غير ذلك
      1 قطعة رباط
      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 AI mics

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.49 x 2.90 x 4.15  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.00 x 2.57 x 2.14  سم
      الوزن الإجمالي
      0.045  كلغ

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20307 5

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      نظام مختلط، ANC Pro
      وضع التنبّه
      نعم
      تقنية ANC التكيفية
      نعم
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم
      إلغاء تلقائي لضوضاء الرياح
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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