ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAA4205BK/00
تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.
استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones.
جهاز مضمّن لمراقبة معدل ضربات القلب
وقت تشغيل يستمر 6 ساعات
ملاءمة آمنة
مقاومة للمياه والتعرّق بمعيار IPX5
تتبّع معدل ضربات قلبك بفضل جهاز المراقبة المضمّن. تحتوي بطانة الأذن على مستشعر لتتبّع معدل ضربات قلبك بدقة. ستعرف الوقت المناسب لتحمّل المزيد والوقت المناسب للاستراحة. متوافقة مع تطبيقات تتبّع اللياقة البدنية المفتوحة مثل Strava وRunkeeper وتطبيق Philips Headphones.
ركض أسرع، قفز أعلى، ملاكمة أقوى. ستحصل على صوت واضح وجهير مدوٍّ ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات، حتى عند مرقبة معدل ضربات القلب. تستغرق عملية الشحن الواحدة ساعتَين عبر USB-C، أما عملية الشحن السريع لمدة 15 دقيقة فتمنحك وقت تشغيل لساعة إضافية.
استخدم الطرفَين المجنحَين المرنَين المصنوعَين من السيليكون، لملاءمة محكمة تحت تجويف أذنك. أو يمكنك استخدام مشبكَي الأذن لملاءمة مريحة على أذنك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات متنوعة من رؤوس الأذن للحصول على ثبات مثالي داخل الأذن.
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