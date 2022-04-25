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        تم إيقافه

        حقيبة صغيرة

        SWW1001/00

        حقيبة تنظيم الأدوات الإلكترونية عالمية الاستخدام

        الملحقات الإلكترونية في حقيبة تنظيم لحماية المعدات الإلكترونية. تصميم لإبقاء الإلكترونيات آمنة وجافة مع مواد قياسية مقاومة للماء IPX4. حقيبة مع أربعة حجرات داخلية لحفظ أشيائك وتنظيمها.

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        حقيبة تنظيم الأدوات الإلكترونية عالمية الاستخدام

        • عامة

        حقيبة حمل يمكن استخدامها كما هي أو وضعها في حقيبتك

        احمل جهازك في الحقيبة لحمايته في أثناء التنقل، أو استخدمه للحصول على طبقة إضافية من الحماية داخل الحقيبة أو حقيبة الظهر.

        جيوب داخلية لتخزين آمن

        تضم الحقيبة جيوبًا مثالية لتخزين جهازك المحمول والكبلات والبطاريات وبطاقات الذاكرة، بمعنى آخر أي شيء تريد أن يكون في متناول يدك وفي مكان آمن.

        لا يمكن غمر المادة المقاومة للطرطشة بالماء

        تحمي المادة المقاومة للطرطشة الوسائط من الرطوبة والاتصال بالماء.

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.