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تم إيقافه
SWW1001/00
حقيبة تنظيم الأدوات الإلكترونية عالمية الاستخدام
الملحقات الإلكترونية في حقيبة تنظيم لحماية المعدات الإلكترونية. تصميم لإبقاء الإلكترونيات آمنة وجافة مع مواد قياسية مقاومة للماء IPX4. حقيبة مع أربعة حجرات داخلية لحفظ أشيائك وتنظيمها.
عامة
احمل جهازك في الحقيبة لحمايته في أثناء التنقل، أو استخدمه للحصول على طبقة إضافية من الحماية داخل الحقيبة أو حقيبة الظهر.
تضم الحقيبة جيوبًا مثالية لتخزين جهازك المحمول والكبلات والبطاريات وبطاقات الذاكرة، بمعنى آخر أي شيء تريد أن يكون في متناول يدك وفي مكان آمن.
تحمي المادة المقاومة للطرطشة الوسائط من الرطوبة والاتصال بالماء.
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