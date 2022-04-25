حقيبة حمل يمكن استخدامها كما هي أو وضعها في حقيبتك

احمل جهازك في الحقيبة لحمايته في أثناء التنقل، أو استخدمه للحصول على طبقة إضافية من الحماية داخل الحقيبة أو حقيبة الظهر.