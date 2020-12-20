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سلك HDMI

SWV9030/10

8K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع HDR ديناميكي

اختبر دقة Ultra HD 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أما HDR الديناميكي فيمنح أفضل مستوى تباين وصورة واضحة جدًا مع حركة فائقة السرعة. تدعم قناة رجوع الصوت لغاية 192 كيلوهرتز بدقة 24 بت.

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استمتع بتجربة ألعاب فائقة

8K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع HDR ديناميكي

  • 8K،‏ 60 هرتز

  • 48 جيجابايت في الثانية

  • 3 م

UHD 4320p (8K)

دعم دقة الفيديو لغاية 8K UHD 4320p لتوفير جودة صور وتجارب ألعاب استثنائية.

إطارات بمعدل 60 إطارًا لكل ثانية

تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.

سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 28، لأفضل جودة للصور والصوت.

استخدام مواد عالية الجودة - سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 28 لضمان أفضل اتصال مع أدنى مستوى من فقدان البيانات.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.