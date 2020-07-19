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SWV6125G/59
موزّع USB-C ثنائي ممتدّ إلى 5 منافذ صغيرة
USB-C ممتدّ إلى 5 منافذ: HDMI ومنفذَي USB-C مع تسليم الطاقة ومنفذَي USB-A.
5 مآخذ
HDMI
منفذ USB
USB Type-C مع ميزة تسليم الطاقة
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.
يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.
يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة بمعد 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0، توافق الإصدارات السابقة حتى USB 2.0،سرعة النقل تبلغ 480 ميجابت في الثانية.
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