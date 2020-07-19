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SWV6113G/59
موزّع USB-C ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 3 منافذ
USB-C 3.0 ممتدّ إلى 3 منافذ: USB-C مع تسليم الطاقة، HDMI، USB-A.
3 مآخذ
HDMI
منفذ USB
USB Type-C مع ميزة تسليم الطاقة
HDMI عبارة عن اتصال رقمي مباشر يمكنه نقل فيديو رقمي بدقة HD بالإضافة إلى صوت رقمي متعدد القنوات. من خلال إلغاء التحويل إلى إشارات تناظرية، يمكنه تزويدك بجودة صورة وصوت مثالية، وخالية من الضوضاء بالكامل. إن HDMI متوافق بالكامل مع إصدارات DVI السابقة.
دعم دقة 4K وHDMI العالي السرعة على 30 إطارًا في الثانية.
يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.
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