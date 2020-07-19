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موزّع USB C

SWV6113G/59

موزّع USB-C ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 3 منافذ

USB-C 3.0 ممتدّ إلى 3 منافذ: USB-C مع تسليم الطاقة، HDMI، ‏USB-A.

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يدعم HDMI

موزّع USB-C ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 3 منافذ

  • 3 مآخذ

  • HDMI

  • منفذ USB

  • USB Type-C مع ميزة تسليم الطاقة

إخراج HDMI للاستمتاع بصوت رقمي وفيديو رقمي عالي الجودة

إخراج HDMI للاستمتاع بصوت رقمي وفيديو رقمي عالي الجودة

HDMI عبارة عن اتصال رقمي مباشر يمكنه نقل فيديو رقمي بدقة HD بالإضافة إلى صوت رقمي متعدد القنوات. من خلال إلغاء التحويل إلى إشارات تناظرية، يمكنه تزويدك بجودة صورة وصوت مثالية، وخالية من الضوضاء بالكامل. إن HDMI متوافق بالكامل مع إصدارات DVI السابقة.

دعم 4K على 30 هرتز

دعم دقة 4K وHDMI العالي السرعة على 30 إطارًا في الثانية.

منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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