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سلك HDMI

SWV5733B/00

اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition

اختبر دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز. مع كبل بطول 3 أمتار.

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4K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع Ethernet

اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition

  • HDMI 2.0

  • 18 جيجابايت في الثانية

  • 4K،‏ 60 هرتز

  • 3 م

إطارات بمعدل 60 إطارًا لكل ثانية

تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.

تجربة العرض الثلاثي الأبعاد

يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.

قناة إرجاع الصوت (ARC)

يسمح للتلفزيون المتصل بسلك HDM والمزوّد بموالف مضمّن بإرسال بيانات الصوت الرقمية إلى نظام الصوت المحيط، ما يقضي على الحاجة إلى توفير سلك صوت منفصل.

المواصفات التقنية

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