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سلك HDMI

SWV5630G/00

اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition

اختبر دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز.

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4K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع Ethernet

اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition

  • 4K،‏ 60 هرتز

  • 18 جيجابايت في الثانية

  • 3 م

جودة عالية جدًا بدقة UHD 2160p‏ (4K)

يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.

إطارات بمعدل 60 إطارًا لكل ثانية

تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.

موصلات مطلية بالذهب لاتصال موثوق به.

موصلات مطلية بالذهب لاتصال موثوق به.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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