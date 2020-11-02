موصلات مطلية بالذهب لقابلية توصيل أفضل

تقدّم الموصلات المطلية بالذهب قابلية توصيل أفضل من خلال خفض مقاومة التلامس. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمنع تدهور حالة الموصل من خلال الأكسدة.