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تم إيقافه
SWV3817/59
USB 3.0 ممتد إلى 7 منافذ
USB 3.0 ممتد إلى موزّع صغير بـ 7 منافذ مع كبل تيار مستمر بطول متر واحد
USB 3.0
7 منافذ شحن USB
مفتاح فردي
تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.
يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة بمعد 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0، توافق الإصدارات السابقة حتى USB 2.0،سرعة النقل تبلغ 480 ميجابت في الثانية.
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.