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موزّع USB

SWV3814/59

USB 3.0 ممتد إلى 4 منافذ

USB 3.0 ممتد إلى موزّع صغير بـ 4 منافذ مع كبل تيار مستمر بطول متر واحد

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مع مفتاح فردي

USB 3.0 ممتد إلى 4 منافذ

  • USB 3.0

  • 4 منافذ شحن USB

  • مفتاح فردي

يعمل مع الأجهزة المستندة إلى USB

تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.

شحن سريع: طاقة إضافية لعملية شحن أسرع

لا تنتظر حتى يتم شحن جهازك! يأتي هذا الشاحن مزوّدًا بإخراج طاقة لضمان شحن جهازك بالكامل في وقت أسرع مقارنة بالشواحن القياسية والأقل قوة.

المواصفات التقنية

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