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تم إيقافه
SWV3814/59
USB 3.0 ممتد إلى 4 منافذ
USB 3.0 ممتد إلى موزّع صغير بـ 4 منافذ مع كبل تيار مستمر بطول متر واحد
USB 3.0
4 منافذ شحن USB
مفتاح فردي
تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.
لا تنتظر حتى يتم شحن جهازك! يأتي هذا الشاحن مزوّدًا بإخراج طاقة لضمان شحن جهازك بالكامل في وقت أسرع مقارنة بالشواحن القياسية والأقل قوة.