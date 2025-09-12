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300 Seriesمجموعة لوحة المفاتيح والماوس

SPT6324B/89

مصمّم لأعمالك

تم تصميم مجموعة ‎300 series التي تجمع بين لوحة المفاتيح والماوس لمهامك التي تتطلّب مستوىً عالٍ من الإنتاجية، وهي تقدّم لوحة مفاتيح وجهاز ماوس بتصميم مريح جدًا لاستخدام موثوق به طوال اليوم. يمكّنك التصميم اللاسلكي من توصيل الجهاز وإبقائه في الداخل، للاستمتاع بسطح مكتب نظيف لإنجاز الأعمال بشكل مثالي.

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مصمّم لأعمالك

  • 3 أزرار

  • تردد 2,4 جيجاهرتز لاسلكي

  • مستشعر بصري

تصميم مقاوم للمياه، مناسب للتنظيف وللانسكابات العرضية

قد تكون الحياة فوضوية، ولكن مع لوحة المفاتيح المقاومة للمياه هذه، لم تعد الانسكابات أو الطرطشات العرضية تشكّل عائقًا. فقد تم تصميم لوحات المفاتيح هذه لتدوم لفترة طويلة.

تعقب بصري عالي الدقة لتحكم سلس

مفاتيح مصممة لتتحمل الملايين من الضغطات لمتانة عالية

المواصفات التقنية

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.