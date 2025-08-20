اتصال لاسلكي ٢,٤ جيجاهرتز لمساحة عمل لاسلكية بالكامل

توقّف عن استخدام أسلاك الكمبيوتر. مع أي لوحة مفاتيح/ماوس مزوّدة بهذه الميزة، يمكنك توصيل الملحق بأي جهاز كمبيوتر عبر اتصال لاسلكي سريع بتردد 2,4 هرتز. إن عملية الإعداد البسيطة، إلى جانب تصميم الملحق الأنيق، تضمن لك بيئة عمل نظيفة وخالية من الأسلاك.