المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

        4000 seriesماوس لاسلكي

        SPK7438L/97

        تجربة تجمع بين الأداء والراحة

        يعد هذا الماوس أفضل مرافق لك أثناء السفر. بفضل الاتصال اللاسلكي عبر Bluetooth وإمكانية التبديل بين ثلاثة أجهزة بنقرة واحدة، وقد تم تصميمه ليمنحك تجربة تمرير سلسة ومريحة.

        عرض جميع المزايا

        تجربة تجمع بين الأداء والراحة

        • وظيفة تعدد الأجهزة

        • Bluetooth 3.0/5.0

        • تصميم لا يصدر صوتًا

        • توفير ذكي للطاقة

        • تصميم فائق النحافة

        أزرار مصممة لتتحمل ملايين الضغطات لمتانة عالية

        أزرار مصممة لتتحمل ملايين الضغطات لمتانة عالية

        صوت نقر منخفض، لتجربة هادئة ومريحة

        صوت نقر منخفض، لتجربة هادئة ومريحة

        اتصال لاسلكي ٢,٤ جيجاهرتز لمساحة عمل لاسلكية بالكامل

        اتصال لاسلكي ٢,٤ جيجاهرتز لمساحة عمل لاسلكية بالكامل

        توقّف عن استخدام أسلاك الكمبيوتر. مع أي لوحة مفاتيح/ماوس مزوّدة بهذه الميزة، يمكنك توصيل الملحق بأي جهاز كمبيوتر عبر اتصال لاسلكي سريع بتردد 2,4 هرتز. إن عملية الإعداد البسيطة، إلى جانب تصميم الملحق الأنيق، تضمن لك بيئة عمل نظيفة وخالية من الأسلاك.

        المواصفات التقنية

        الحصول على الدعم لهذا المنتج

        العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

        المراجعات

        اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

        أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.