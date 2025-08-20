ضمان لمدة عامين
SPK7438G/97
تجربة تجمع بين الأداء والراحة
يعد هذا الماوس أفضل مرافق لك أثناء السفر. بفضل الاتصال اللاسلكي عبر Bluetooth وإمكانية التبديل بين ثلاثة أجهزة بنقرة واحدة، وقد تم تصميمه ليمنحك تجربة تمرير سلسة ومريحة.
وظيفة تعدد الأجهزة
Bluetooth 3.0/5.0
تصميم لا يصدر صوتًا
توفير ذكي للطاقة
تصميم فائق النحافة
توقّف عن استخدام أسلاك الكمبيوتر. مع أي لوحة مفاتيح/ماوس مزوّدة بهذه الميزة، يمكنك توصيل الملحق بأي جهاز كمبيوتر عبر اتصال لاسلكي سريع بتردد 2,4 هرتز. إن عملية الإعداد البسيطة، إلى جانب تصميم الملحق الأنيق، تضمن لك بيئة عمل نظيفة وخالية من الأسلاك.
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