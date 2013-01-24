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سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

SHM1900/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن
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    سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

    SHM1900/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن

    تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

    محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن

    تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن

    تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

    محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن

    تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكبرات الصوت وسماعات الرأس

      محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن

      • مثبتة فوق الأذن

      محوّل 2 إلى 1 يعمل على الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول

      بدّل بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول بفضل المحوّل 2 إلى 1.

      ميكروفون في وضعية مثالية لالتقاط الصوت

      تضمن العصا القابلة للضبط بسهولة أن الميكروفون في وضعية صحيحة دائمًا لالتقاط الصوت.

      تصميم مثبّت فوق الأذن لأعلى مستوى من الراحة والملاءمة وعزل الضوضاء

      تصميم مثبّت فوق الأذن لأعلى مستوى من الراحة والملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، يعزل هذا التصميم الضوضاء الخارجية لتجربة استماع عالية الوضوح.

      أفضل الأصوات للاستمتاع بصوت واضح وعالي الجودة

      توفّر مشغّلات الصوت بحجم 40 مم أفضل الأصوات للاستمتاع بصوت واضح وعالي الجودة.

      متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول

      متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة على الرأس

      • الصوت

        الاستجابة للتردد
        15 - 000 22  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        50 مل واط
        خرطوشة الميكروفون
        6 ملم
        الحساسية
        98 ديسيبل
        قطر السماعة
        40 ملم
        نوع
        ديناميكي
        حساسية الميكروفون
        50‏-10000 هرتز؛ -42 ديسيبل
        نوع المغناطيس
        حديدي
        الميكروفون وعناصر التحكم
        ميكروفون مع عصا قابلة للضبط وإمكانية تحكم بمستوى الصوت مضمنة في السلك

      • إمكانية الاتصال

        طول السلك
        2 م
        موصل
        2 x‏ 3.5 ملم
        نوع الكبل
        نحاسي

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        19.5  سم
        العرض
        17.5  سم
        العمق
        9.2  سم
        الوزن
        0.2  كلغ

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        24.3  سم
        العرض
        17.5  سم
        العمق
        9.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.33  كلغ
        الوزن الصافي
        0,221  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.109  كلغ
        EAN
        ‎87 12581 43654 4
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • الكرتون الخارجي

        الارتفاع
        25  سم
        العرض
        30.5  سم
        الطول
        36,7  سم
        الوزن الإجمالي
        2,41  كلغ
        الوزن الصافي
        1,326  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,084  كلغ
        EAN
        ‎87 12581 43655 1
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6

      • الملحقات

        مضمنة
        محوّل 2 إلى 1

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