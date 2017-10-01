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    SHE4305RD سماعات رأس مع ميكروفون

    SHE4305RD/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SHE4305RD سماعات رأس مع ميكروفون

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

    مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص في عالم الموسيقى. توفر لك مشغّلات مكبر الصوت القوية حجم 12,2 مم صوت جهير قويًا ومدوّيًا في حزمة أنيقة وصغيرة الحجم.

    تصميم عملي مريح لراحة قصوى

    تصميم عملي مريح لراحة قصوى

    صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

    يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

    يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

    بفضل تصميمها الرفيع الذي يثبُت في الأذن بشكل مثالي، تستقر كل سماعة في إذنك بشكل ثابت ولا تسقط منها.

    عزل صوت رائع

    عزل صوت رائع

    هذه السماعة المثبتة في الأذن المصممة لعزل الضوضاء الهامدة بشكل مثالي، ملائمة تمامًا لكي تضمن ألا تفوّت أي نغمة.

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

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