العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- محوّل SHC AC-DC
- محوّل SHC 3.5-6.3
- بطاريات
- سلك الشحن
- جهاز إرسال
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حرية لاسلكية وصوت واضح
استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية لاسلكية وصوت واضح
استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
حرية لاسلكية وصوت واضح
استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية لاسلكية وصوت واضح
استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
تمتّع بالملاءمة الأكثر راحة واختبر أفضل أداء جهير بفضل سماعات الأذن القابلة للضبط بثلاث طرق والتي تناسب أذنيك بشكل طبيعي.
لا تقوم سمّاعات الأذن ذات الحجم القياسي الخاصة بسمّاعات الرأس من Philips بتغطية الأذن بكاملها من أجل جودة صوت فضلى فحسب، بل تؤمن أداءً أعلى وأكبر للمشغّل.
تم تصنيع برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم من مادة المايلار المركبة للحصول على درجة عالية من الحساسية والقوة بحيث تضمن إنتاج صوت خالٍ من التشويش.
مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.
الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
الطاقة
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج