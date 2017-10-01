ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SHC5100/10
حرية لاسلكية
لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل.
مثبتة فوق الأذن
إن مشغّل السماعة بقياس 32 ملم هو عنصر صغير ولكن قوي يوفّر صوتاً نقياً بدون تشويش مهما كانت طاقة الإدخال.
يمكن ضبط سماعات الرأس المستخدمة في الخارج عبر تمرير السماعة المثبتة على الرأس إلى مكانها المناسب. يمكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً لأنه يجب القيام بهذه الخطوة عند كل استخدام. احصل على الموسيقى التي تريدها بسرعة أكبر مستخدماً سماعات الرأس ذات السماعة الداخلية المثبتة على الرأس المرنة والقابلة للضبط التلقائي. سيتم ضبطها تلقائياً وفقاً لشكل رأسك وحجمه.
تعمل المواد الخفيفة الوزن والتي تدوم طويلاً المستخدمة في سماعات الرأس تلك من Philips بتعزيز مستوى الراحة لفترات استخدام مطوّلة.
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