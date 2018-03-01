توجيه الشعر بطريقة مثالية لحلاقة دقيقة بفضل شفرات V-Track

توجّه شفرات V-Track Precision الحائزة براءة اختراع كل شعرة بلطف، حتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول المختلف، لتكون في الزاوية الفضلى لقصها. يتيح ذلك قص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل لتبقى بشرتك بأفضل حالة.