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Philips Aventرضّاعة للأطفال مضادة للمغص

SCF810/61

مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج، وفي الوقت ذاته، تقليل نسبة المقاطعات أثناء تناوله الطعام. وبفضل الصمام المدمج المضاد للمغص، يتم توجيه الهواء بعيدًا عن معدة طفلك.

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مصممة للاستمتاع برضاعة متواصلة

مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

  • رضّاعة

  • 4 أونصات/125 مل

  • حلمة تدفق لحديثي الولادة

  • من تاريخ الولادة وما فوق

صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.

اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص تخفف الاضطراب. فيختبر الأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مستوى اضطراب أقل في الليل بنسبة 60% مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة مضادة للمغص من علامة تجارية منافسة.*

يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011

  2. يظهر الأطفال بعمر شهرَين الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة من علامة تجارية منافسة.

  3. تم إثبات قدرة تصميم الحلمة على منع انقباضها ودخول الهواء إلى معدة الطفل ومنع المقاطعات أثناء الرضاعة.

  4. ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.