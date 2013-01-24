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Philips Avent

مضادة للمغص مع فتحة AirFree™‎

SCF810/24
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة* مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة* مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*
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    Philips Avent مضادة للمغص مع فتحة AirFree™‎

    SCF810/24
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مضادة للمغص مع فتحة AirFree™‎

    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مضادة للمغص مع فتحة AirFree™‎

    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

      تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج

      • رضّاعتان
      • 4 أونصات/125 مل
      • حلمة تدفق لحديثي الولادة
      • من تاريخ الولادة وما فوق
      تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج، لرضاعة سهلة في وضعية مستقيمة

      تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج، لرضاعة سهلة في وضعية مستقيمة

      تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. قد يساعد ذلك في تقليل الحرقة، والهضم بشكل أفضل، والاستمتاع بوقت رضاعة مريح لك ولطفلك.

      حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء

      حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء

      يبقى الهواء بعيدًا عن الحلمة بفضل فتحة AirFree™‎ الفريدة التي نقدّمها، ليتمكّن طفلك من ابتلاع كمية أقل من هواء أثناء الرضاعة. قد يساعد ذلك في تقليل مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة والغازات.

      نظام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص والانزعاج*

      نظام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص والانزعاج*

      أظهرت الدراسات السريرية أن رضّاعة Philips Avent تخفف من المغص والانزعاج*. كيف؟ تم تزويد الحلمة بصمام يمنع تشكّل فراغ هوائي بينما يقوم طفلك بالشرب، مما يسمح له بالحصول على رضاعة متواصلة والمساعدة في تخفيف المغص والغازات والبصق والتجشؤ.

      سهولة التنظيف والتجميع بفضل فتحة AirFree™‎ المؤلّفة من قطعة واحدة

      سهولة التنظيف والتجميع بفضل فتحة AirFree™‎ المؤلّفة من قطعة واحدة

      يسهل تجميع فتحة AirFree™‎ مع أي رضّاعة مضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent كما يسهل تنظيفها بفضل فتحة الرضّاعة العريضة والقطع القليلة.

      سهل الاستخدام

      سهل الاستخدام

      أولاً، املأي الرضّاعة بالحليب وضَعي فتحة AirFree™‎ فوق الحافة وثبّتي الحلمة. أميلي الرضّاعة إلى الأسفل مرة واحدة لملء الحلمة وأصبحت جاهزة. أثناء الرضاعة، احرصي على إبقاء فتحة AirFree™‎ في الجهة العليا. ستبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند الإمساك بها أفقيًا، لرضاعة أسهل في وضعية مستقيمة.

      استخدام الرضّاعة مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها

      استخدام الرضّاعة مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها

      يمكنك استخدام الرضّاعة المضادة للمغص من Philips Avent مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها. تتوافق فتحة AirFree™‎ مع الرضّاعات المضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent التي نقدّمها بسعة 4 أونصات/125 مل، و9 أونصات/260 مل، و11 أونصة/330 مل.

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتغيّر احتياجات شرب الحليب بحسب نموّ طفلك، فاختاري حلمة بمعدل تدفق مناسب لنموّه. يمكن استخدام الرضّاعات المضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها، لكن يجب استخدامها مع الحلمات المضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent فقط.

      يمكنك المزج مع منتجات أخرى من Philips Avent

      يمكنك المزج مع منتجات أخرى من Philips Avent

      لقد صممنا مجموعة الرضّاعات المضادة للمغص لسهول المزج بين الجزء العلوي والجزء السفلي. وبهذه الطريقة، يمكنك الانتقال بسهول من الرضّاعة إلى كوب التدريب وصولاً إلى كوب الشرب باستخدام قطع أقل.

      شكل الحلمة مصمم لتوفير التقام آمن

      يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع انقباضها لرضاعة متواصلة ومريحة.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المواد

        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة الـ BPA
        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        رضّاعة للأطفال
        2  قطعة
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة الـ BPA

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف
        • سهلة التجميع
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل

      • الوظائف

        سهولة الاستعمال
        • سهل التنظيف والتجميع
        • قطع قليلة لتجميع سهل
        حلمة
        التقام سهل، ملمس مضلّع يمنع الحلمة من الانقباض، نظام مثبت سريريًا بأنه مضاد للمغص*

      • الوظائف

        التوافق
        توافق تام مع الرضّاعة المضادة للمغص ورضّاعة Classic+‎

      • المحتويات

        فتحة AirFree™‎
        1  قطعة

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          الجوائز

          الآراء

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          • تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة.
          • وافقت نسبة 80% من الأمهات أن "مشاكل الرضاعة التي يشكو منها طفلهنّ انخفضت" ضمن اختبار في المنزل شمل 144 أمًا في الولايات المتحدة في العام 2017
          • أظهر الأطفال بعمر أسبوعَين الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، مقارنة بالأطفال الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة تقليدية، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة من علامة تجارية أخرى رائدة.
          • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والانزعاج والغازات والبصق.