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Philips Avent

كوب مع قمع

SCF751/03
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب
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    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF751/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه خالٍ من مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. سيتمكّن طفلك من الشرب بسهولة بفضل المقبضَين والفتحة الطرية. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب مع قمع

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه خالٍ من مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. سيتمكّن طفلك من الشرب بسهولة بفضل المقبضَين والفتحة الطرية. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه خالٍ من مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. سيتمكّن طفلك من الشرب بسهولة بفضل المقبضَين والفتحة الطرية. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب مع قمع

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه خالٍ من مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. سيتمكّن طفلك من الشرب بسهولة بفضل المقبضَين والفتحة الطرية. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

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      شرب بدون تسرّب

      انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

      • شرب بدون تسرّب
      • 7 أونصات/200
      • للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

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      قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

      قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

      تم تصميم القمع بزاوية لمساعدة الأطفال على الشرب من الكوب للمرة الأولى بسهولة من دون إمالة الرأس إلى الخلف كثيرًا.

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      مقابض كوب التدريب ذات ملمس ناعم لليدَين الصغيرتَين

      مقابض كوب التدريب ذات ملمس ناعم لليدَين الصغيرتَين

      تساعد مقابض كوب التدريب طفلك على إمساك الكوب والشرب منه بمفرده. فهي مصمّمة ليتمكّن الطفل من إمساكها بسهولة بيدَيه الصغيرتَين وهي مصنوعة من المطاط لمقاومة الانزلاق.

      غطاء صحي للمحافظة على نظافة الكوب أثناء التنقل

      يساعد الغطاء الصحي على إبقاء القمع نظيفًا، سواء كان في المنزل أو أثناء التنقل.

      ما من تسرّب! هذا ما تؤكده الأمهات

      لا فوضى بعد الآن! يضمن الصمام الجديد، رهن تسجيل براءة اختراع، خروج المياه فقط عندما يشرب الطفل من القمع.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.1  كلغ
        المرحلة
        الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
        قمع طري
        1  قطعة
        إندونيسيا
        نعم
        غطاء صحي
        1  قطعة
        مقبض
        1  قطعة
        صمام
        1  قطعة
        كوب (سعة 200 مل/7 أونصات)
        1  قطعة

      • المواد

        كوب مع قمع
        • البوليبروبيلين
        • TPE
        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        178 x‏ 125 x‏ 90  ملليمترًا

      • الملحقات

        قطعة غيار
        قمع غيار SCF252

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