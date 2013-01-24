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Philips Avent

كوب مع قمع

SCF553/05
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • سهولة في الشرب سهولة في الشرب سهولة في الشرب
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    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF553/05
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    سهولة في الشرب

    يُعتبر هذا الكوب المزوّد بقمع من Philips Avent رائعًا للأطفال الصغار بالسن والأهل في آن. فالقمع الطري المصنوع من السيليكون يسهّل عملية الشرب، أما عدد القطع القليل فيسهّل تنظيفه إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    سهولة في الشرب

    يُعتبر هذا الكوب المزوّد بقمع من Philips Avent رائعًا للأطفال الصغار بالسن والأهل في آن. فالقمع الطري المصنوع من السيليكون يسهّل عملية الشرب، أما عدد القطع القليل فيسهّل تنظيفه إكتشف كلّ المميزات

    سهولة في الشرب

    يُعتبر هذا الكوب المزوّد بقمع من Philips Avent رائعًا للأطفال الصغار بالسن والأهل في آن. فالقمع الطري المصنوع من السيليكون يسهّل عملية الشرب، أما عدد القطع القليل فيسهّل تنظيفه إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    سهولة في الشرب

    يُعتبر هذا الكوب المزوّد بقمع من Philips Avent رائعًا للأطفال الصغار بالسن والأهل في آن. فالقمع الطري المصنوع من السيليكون يسهّل عملية الشرب، أما عدد القطع القليل فيسهّل تنظيفه إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة في الشرب

      كوب مع قمع طري لشرب السوائل بسهولة

      • سهولة في الشرب
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • 9 أشهر أو أكثر
      • فتى
      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

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      قمع طري ومصنوع من السيليكون لسهولة في الشرب

      قمع طري ومصنوع من السيليكون لسهولة في الشرب

      يسهل شرب السوائل من قمع السيليكون المصنوع من قطعة واحدة، إذ يبدأ السائل بالتدفق عند الضغط على القمع.

      قمع سيليكون من قطعة واحدة لعملية تجميع سهلة

      تم دمج الصمام في القمع، لضمان عملية تجميع سهلة ومن دون فوضى.

      حاوية بشكل متموّج لإمكانية حمل بثبات

      تم تصميم حاوية كوب الشرب للسماح لطفلك بإمساكه بسهولة بيديه الصغيرتين.

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والكوب المخصص للبالغين. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.05  كلغ
        إندونيسيا
        نعم
        قمع سيليكون
        1  قطعة
        كوب مع قمع
        بوليبروبيلين، مطاط السيليكون
        غطاء صحي
        1  قطعة
        كوب (سعة 200 مل/7 أونصات)
        1  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        69‏x‏111‏x‏118  ملليمترًا

      • الملحقات

        قطعة غيار
        قمع بديل SCF246

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