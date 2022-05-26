SCF391/11
مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلهاإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قومي بشفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل* من خلال وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي قابلة للتعديل بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*
حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).
اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية (ثنائية).
يمكنكِ ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتكِ بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم من إنتاجنا 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.
يمكنكِ شفط الحليب في أي وقت ومن أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع. استخدام سلكي فقط.
يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب ومن ثمّ لن يتوفر الكثير لتنظفيه. وبفضل العدد الأقل من القطع، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.
إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنكِ الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.
هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.
الطاقة
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الوظائف
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