ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF332
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*
اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف.
Ultra Comfort
تتضمّن رضّاعة Natural سعة 4 أونصات
تشير الأبحاث* إلى أن الحليب يتدفق بشكلٍ أسهل عند الاسترخاء. وبفضل تصميم شافطة الحليب الفريد، لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام أثناء شفط الحليب. وستتمكّنين من الجلوس بشكلٍ مريح أثناء تدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة.
إن بطانة التدليك مصنوعة من مواد ناعمة ومخملية لمنحك شعورًا دافئًا ولمساعدتك في تحفيز تدفق الحليب. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك بطريقة طبيعية، بهدف مساعدتك في تحفيز درّ الحليب بلطف.
مصممة لعملية شفط غير ملحوظة، في أي وقت.
المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.
راحة مثبتة سريريًا: نتيجة لاختبار أجرته 110 أمهات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا في مارس 2016، منحت الأمهات معدل 8,6/10 لأداء Philips Avent على مستوى الراحة.
مزيد من الحليب: أظهر بحث مستقل عن رابط محتمل بين درجات الراحة المتزايدة وإنتاج كمية أكبر من الحليب الطبيعي. راجعي: www.philips.com/Avent
شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.