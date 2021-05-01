جهاز تعقيم سريع وسهل التنظيف

يمكن تنظيف جهاز التعقيم السريع بسهولة تامة، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الداخل والخارج، بما في ذلك لوح التسخين، لقضاء المزيد من الوقت مع طفلك الصغير.