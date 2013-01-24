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Philips Avent

حلقة ضبط PP للرضّاعات

SCF200/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية
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    Philips Avent حلقة ضبط PP للرضّاعات

    SCF200/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية

    يجب استخدام حلقة الضبط دائمًا مع رضّاعة Classic من Philips Avent كجزءٍ من نظام Classic المضاد للمغص والمؤلف من قطعتين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent حلقة ضبط PP للرضّاعات

    حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية

    يجب استخدام حلقة الضبط دائمًا مع رضّاعة Classic من Philips Avent كجزءٍ من نظام Classic المضاد للمغص والمؤلف من قطعتين. إكتشف كلّ المميزات

    حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية

    يجب استخدام حلقة الضبط دائمًا مع رضّاعة Classic من Philips Avent كجزءٍ من نظام Classic المضاد للمغص والمؤلف من قطعتين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حلقة ضبط PP للرضّاعات

    حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية

    يجب استخدام حلقة الضبط دائمًا مع رضّاعة Classic من Philips Avent كجزءٍ من نظام Classic المضاد للمغص والمؤلف من قطعتين. إكتشف كلّ المميزات

    حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية

    رضّاعة من Avent

    • كلاسيكية
    تسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

    تسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

    يحتوي النظام المضاد للمغص من Philips Avent المؤلف من قطعتين على حلمة وحلقة ضبط من Avent. أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.

    منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

    منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

    يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

    المواصفات التقنية

    • مراحل النمو

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    • المواد

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • المحتويات

      حلقة الضبط PP
      3  قطعة

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