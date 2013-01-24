تسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

يحتوي النظام المضاد للمغص من Philips Avent المؤلف من قطعتين على حلمة وحلقة ضبط من Avent. أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.