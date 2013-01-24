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تخزين الحليب والطعام بسهولة
تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخزين الحليب والطعام بسهولة
تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA. إكتشف كلّ المميزات
تخزين الحليب والطعام بسهولة
تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخزين الحليب والطعام بسهولة
تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA. إكتشف كلّ المميزات
يسمح لك قرص منع التسرّب بتخزين حليب الأم المفيد أو تجميده من دون تسرّب. يرجى الحرص على استخدام أقراص منع التسرّب دائمًا مع حلقة الضبط من Philips Avent بهدف منع التسرّب.
يمكنك تدوين تاريخ الشفط أو التجميد على قرص منع التسرّب. وبذلك تقومين بتنظيم وجبات الحليب والطعام بسهولة لطفلك.
تم صنع أقراص منع التسرّب من Philips Avent من مادتَي البولي بروبيلين (PP) واللدائن الحرارية (TPE) وهما مادتين خاليتين من مادة BPA.
قومي بتخزين الحليب والطعام في رضّاعة Philips Avent. أغلقي الرضّاعة بواسطة قرص منع التسرّب.
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