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حلاقة مثالية في كل تمريرة
نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة.
شفرات الدقة V-Track
رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
فرشاة التنظيف وأداة تحديد اللحية
احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.
تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.
اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة: حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.
الجوائز
5.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
mr1.designer
04/11/2020
Saudi Arabia
منتج عملي ورائع
مازلت أستخدمه منذ أكثر من ٣ سنوات وهو حقاً عملي أنصح به
الحسنات
عملي - سهل التنظيف - سهل الاستخدام
سلبيات
عدم توافر الملحقات باستمرار
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Shaver series 9000 S9711/23 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف
تاريخ الاستخدام 2018-11-04
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Shaver series 9000 S9711/23 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف
تاريخ الاستخدام 2018-11-04
لقص كمية شعر أكثر بنسبة 20%، مقارنة مع SensoTouch
فرشاة تنظيف بميزة SmartClick - مقارنة بالفرشاة اليدوية وفي ظل الظروف نفسها، وفقًا للنتائج من الاختبار السريري الخارجي على 30 شخصًا وبعد 3 ساعات من التنظيف