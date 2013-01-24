أفضل نظام حلاقة نقدمه للحية النامية من يوم إلى 3 أيام

احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ يعمد نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO إلى وضع كل شعرة بلطف في وضعية القص المثالية، للحية النامية منذ يوم واحد وحتى 3 أيام، بالإضافة إلى أنه فعّال على الشعيرات المسطحة وذات الطول المختلف. قص الشعر بشكل أدق بنسبة 30%* وبتمريرات أقل، للحصول على بشرة مثالية.