ختم مثالي وملاءمة مثالية

يشكّل أنبوب صوتي بيضاوي الشكل وثلاثة أحجام من أغطية السماعات مصنوعة من رغوة الذاكرة من Comply ختمًا مثاليًا. سوف تستمتع بأدق تفاصيل الموسيقى، حتى عندما تستمع في بيئة أكثر ضوضاء. ويساعد تصميم مشبك الأذن على إبقاء السماعات في مكانها.