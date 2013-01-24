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Philips Fidelio

سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

S3/00
Fidelio
التصنيف الإجمالي / 5
Fidelio
  • صوت استثنائي في الأذن صوت استثنائي في الأذن صوت استثنائي في الأذن
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    Philips Fidelio سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    S3/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    صوت استثنائي في الأذن

    تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Fidelio سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    صوت استثنائي في الأذن

    تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات

    صوت استثنائي في الأذن

    تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Fidelio سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    صوت استثنائي في الأذن

    تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات

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      صوت استثنائي في الأذن

      حيثما ذهبت

      • هجينة ثلاثية الاتجاهات
      • هندسة الصوت
      • صوت عالي الدقة

      منصة صوت واسعة وطبيعية

      استعد لخوض تجربة موسيقية غامرة في الأذن. إن المشغّل الديناميكي بحجم 6 مم مصمَّم لإيصال صوت جهيرٍ مُحكم ومؤثر. وتعمل المشغّلات المزدوجة ومتوازنة الهيكلية على خلق ترددات عالية ودقيقة ومتوازنة ومتوسطة المدى خالية من شوائب.

      ختم مثالي وملاءمة مثالية

      يشكّل أنبوب صوتي بيضاوي الشكل وثلاثة أحجام من أغطية السماعات مصنوعة من رغوة الذاكرة من Comply ختمًا مثاليًا. سوف تستمتع بأدق تفاصيل الموسيقى، حتى عندما تستمع في بيئة أكثر ضوضاء. ويساعد تصميم مشبك الأذن على إبقاء السماعات في مكانها.

      صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

      تتيح لك هذه السماعات الشعور بالتأثير الكامل لكل نغمة. وعند وصلها بمصدر عالي الدقة، ستستفيد بشكل كامل من الصوت الغني، لأداء يشبه التسجيل الأصلي إلى أبعد حد.

      اتصل بأي مصدر. من هاتف أو مكبّر صوت سماعة الرأس

      انغمس في ألبوماتك المفضّلة كيفما أردت الاستماع إليها. تساهم الكبلات المزدوجة الملتوية القابلة للفصل وذات المقاومة المنخفضة غي تقليل التشويش، كاشفة عن المزيد من التفاصيل في الموسيقى. تم تضمين موصلات MMCX للاتصال بأجهزة صوت عالية الدقة.

      تصميم رائع. حقيبة صغيرة مضمّنة

      يتميّز الغلاف المعدني للأذن بجودته العالية وبلمعان جذّاب، ويحمل شعار Fidelio منقوش بأحرف معدنية. وتساعد الحقيبة الصغيرة المضمّنة على حماية السماعات من أي خدش عند عدم الاستخدام.

      جهاز لتحكّم مضمّن. للاستماع إلى الموسيقى وإجراء مكالمات

      يمكنك تلقي مكالمة من دون أن تفقد الإيقاع. يسمح لك جهاز التحكم المضمّن مع ميكروفون بالتحكّم بتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات بصوت شديد الوضوح.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الصوت

        قطر السماعة
        6  ملليمترًا
        نظام الصوت
        شبه مغلق
        الاستجابة للتردد
        5-40000  هرتز
        المقاومة
        16  أوم
        الحساسية
        107 ديسيبل لكل مللي واط

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة للتخزين
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        كبل بطول 1,3 م مع موصلات بطول 3,5 مم
        متوافق مع:
        iPhone®‎ وBlackBerry®‎ وHTC وLG وMOTOROLA و*Nokia وSAMSUNG*. *يتوفر موصل إضافي من خلال دعم العملاء لأجهزة Sony Ericsson والطرازات الأقدم من NOKIA وSAMSUNG

      • أبعاد العلبة

        العرض
        15.8  سم
        الارتفاع
        22.8  سم
        العمق
        5  سم
        الوزن الصافي
        0.058  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.342  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,284  كلغ
        EAN
        48‎ 95229 10838 7
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • الكرتون الخارجي

        الطول
        17  سم
        العرض
        11,1  سم
        الارتفاع
        21.9  سم
        الوزن الصافي
        0.116  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,765  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,649  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10838 4
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2

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