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صوت استثنائي في الأذن
تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت استثنائي في الأذن
تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات
صوت استثنائي في الأذن
تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت استثنائي في الأذن
تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة. إكتشف كلّ المميزات
استعد لخوض تجربة موسيقية غامرة في الأذن. إن المشغّل الديناميكي بحجم 6 مم مصمَّم لإيصال صوت جهيرٍ مُحكم ومؤثر. وتعمل المشغّلات المزدوجة ومتوازنة الهيكلية على خلق ترددات عالية ودقيقة ومتوازنة ومتوسطة المدى خالية من شوائب.
يشكّل أنبوب صوتي بيضاوي الشكل وثلاثة أحجام من أغطية السماعات مصنوعة من رغوة الذاكرة من Comply ختمًا مثاليًا. سوف تستمتع بأدق تفاصيل الموسيقى، حتى عندما تستمع في بيئة أكثر ضوضاء. ويساعد تصميم مشبك الأذن على إبقاء السماعات في مكانها.
تتيح لك هذه السماعات الشعور بالتأثير الكامل لكل نغمة. وعند وصلها بمصدر عالي الدقة، ستستفيد بشكل كامل من الصوت الغني، لأداء يشبه التسجيل الأصلي إلى أبعد حد.
انغمس في ألبوماتك المفضّلة كيفما أردت الاستماع إليها. تساهم الكبلات المزدوجة الملتوية القابلة للفصل وذات المقاومة المنخفضة غي تقليل التشويش، كاشفة عن المزيد من التفاصيل في الموسيقى. تم تضمين موصلات MMCX للاتصال بأجهزة صوت عالية الدقة.
يتميّز الغلاف المعدني للأذن بجودته العالية وبلمعان جذّاب، ويحمل شعار Fidelio منقوش بأحرف معدنية. وتساعد الحقيبة الصغيرة المضمّنة على حماية السماعات من أي خدش عند عدم الاستخدام.
يمكنك تلقي مكالمة من دون أن تفقد الإيقاع. يسمح لك جهاز التحكم المضمّن مع ميكروفون بالتحكّم بتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات بصوت شديد الوضوح.
التصميم
الصوت
الملحقات
إمكانية الاتصال
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي