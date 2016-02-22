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Shaver series 1000

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

S1110/21
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة
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    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    S1110/21
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة ملائمة وسهلة

      آلة الحلاقة الكهربائية الأكثر دقة على الرقبة في فئتها*

      • نظام شفرة CloseCut
      • رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      شفرات متينة وبميزة الشحذ الذاتي لحلاقة بدون أي مجهود

      شفرات متينة وبميزة الشحذ الذاتي لحلاقة بدون أي مجهود

      استمتع بحلاقة بدون مجهود. فشفرات CloseCut المتينة التي نقدّمها تشحذ نفسها أثناء الحلاقة مرة بعد مرة.

      تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

      تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

      تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.

      افتح آلة الحلاقة بالضغط على الزر، ومن ثم استخدم الفرشاة لتنظيفها

      افتح آلة الحلاقة بالضغط على الزر، ومن ثم استخدم الفرشاة لتنظيفها

      اضغط ببساطة على رؤوس الآلة لتفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      أكمل مظهرك الأنيق باستخدام أداة التشذيب المنبثقة. فهي مثالية للعناية بالشاربين وتشذيب السوالف.

      تشغيل سلكي لطاقة مستمرة

      تشغيل سلكي لطاقة مستمرة

      صُممت آلة الحلاقة هذه لتشغيلها عند توصيلها بمصدر طاقة فقط، مما يمنحك حلاقة موثوقة وأكيدة في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        اللون
        أسود
        تتبع دقيق
        رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
        نظام الحلاقة
        نظام شفرة CloseCut
        أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        تشغيل
        استخدام سلكي فقط

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الطاقة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9 W

      • الطاقة

        طاقة الاستعداد
        0.2 W

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