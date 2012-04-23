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Beardtrimmer series 3000

آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

QT4015/23
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  • احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة
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    Beardtrimmer series 3000 آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

    QT4015/23
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة

      الطريقة الأكثر ملاءمة للبدء بعملية تحديد لحيتك الخفيفة

      • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
      • شفرات من التيتانيوم متطورة
      • شحن لساعة/استخدام لاسلكي لـ 90 دقيقة
      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      دوّر العجلة واختر بكل بساطة إعدادات الطول التي تريدها وقم بتثبيتها: من لحية لثلاثة أيام بطول 0.5 مم وصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 0.5 مم.

      أداء قص فائق بفضل الشفرات المطلية بالتيتانيوم

      أداء قص فائق بفضل الشفرات المطلية بالتيتانيوم

      شفرات متقدمة من التيتانيوم لأداء قص فائق وحدة تدوم طويلاً

      دقة شعر بطول 0.5 مم

      دقة شعر بطول 0.5 مم

      عيّن أداة التشذيب عند موضعها الأدنى للحصول على لحية خفيفة مثالية، بطول 0.5 مم فقط.

      90 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      90 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      استخدم هذه الآلة لاسلكيًا أو بتوصيلها بالكهرباء. ستتمتّع بـ 90 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة.

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.

      مقابض يسهل الإمساك بها

      مقابض يسهل الإمساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      التخزين والتنقل

      التخزين والتنقل

      تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عدد إعدادات الطول
        20
        الدقة (حجم التدرجات)
        0,5 مم  ملليمترًا
        نوع المشط
        لحية خفيفة
        عنصر القص
        • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        • شفرات مطلية بالتيتانيوم
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة
        مجموعة من إعدادات الطول
        0.5 حتى 10  ملليمترًا

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        التسريحات
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        حقيبة صغيرة للسفر
        نعم

      • نظام الطاقة

        وقت التشغيل
        90 دقيقة
        وقت الشحن
        ساعة واحدة
        نوع البطارية
        Ni-MH
        المؤشر الضوئي للبطارية
        نعم
        فولتية عالمية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        دلالة الشحن
        على الوصلة
        البطارية
        2x AAA NiMH
        سهل التنظيف
        ملحقات قابلة للغسل

      • التصميم

        مقبض
        سهلة الحمل

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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