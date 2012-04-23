ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
QT4015/23
احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة
حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم.
إعدادات طول بدقة 0.5 مم
شفرات من التيتانيوم متطورة
شحن لساعة/استخدام لاسلكي لـ 90 دقيقة
دوّر العجلة واختر بكل بساطة إعدادات الطول التي تريدها وقم بتثبيتها: من لحية لثلاثة أيام بطول 0.5 مم وصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 0.5 مم.
شفرات متقدمة من التيتانيوم لأداء قص فائق وحدة تدوم طويلاً
عيّن أداة التشذيب عند موضعها الأدنى للحصول على لحية خفيفة مثالية، بطول 0.5 مم فقط.
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