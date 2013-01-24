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OneBlade Pro

مناطق الوجه

QP6530/23
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
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    OneBlade Pro مناطق الوجه

    QP6530/23
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade Pro مناطق الوجه

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade Pro مناطق الوجه

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

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      تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

      مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

      • بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
      • مشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول
      • للاستخدام الرطب والجاف
      • مؤشر مستوى البطارية
      تقنية OneBlade الفريدة

      تقنية OneBlade الفريدة

      تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

      تشذيب الشعر

      تشذيب الشعر

      يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي أداة OneBlade من Philips مزوّدة بمشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول لتتمكن من ابتكار أي تسريحة، بدءًا من تأثير اللحية النامية بعد الظهر وصولاً إلى التشذيب الدقيق وتسريحة اللحية الأطول.

      استمتع بحواف دقيقة

      استمتع بحواف دقيقة

      استمتع بالخطوط المثالية في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين، مما يتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

      تخلّص من الشعر

      تخلّص من الشعر

      لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، ما يحافظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله باستخدام أداة التسريح الهجينة هذه الملائمة للبشرة الحساسة.

      احصل على الطول الذي تريده بالضبط

      احصل على الطول الذي تريده بالضبط

      تتيح لك أداة OneBlade Pro من Philips تشذيب الشعر للحصول على الطول المفضل لديك بواسطة 12 إعدادًا مختلفًا يتراوح ما بين 0,5 مم و9 مم.

      تحديد الحواف بدقة والخطوط الحادة

      تحديد الحواف بدقة والخطوط الحادة

      يمكنك حلاقة منحنيات وجهك وتشذيبها بسهولة. تتيح لك الشفرة بجانبَين الخاصة بالوجه ترتيب الحواف وتحديد الخطوط الواضحة بكل الاتجاهات.

      تدوم كل شفرة قابلة للاستبدال لمدة 4 أشهر

      تدوم كل شفرة قابلة للاستبدال لمدة 4 أشهر

      أداة OneBlade من Philips المتينة التي ليس عليك استبدالها إلا كل 4 أشهر* للحصول على أداء فائق.

      استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

      استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

      يمكن استخدامها فوق المغسلة أو أثناء الاستحمام. إن أداة OneBlade للحلاقة الرطبة والجافة من Philips سهلة التنظيف ويمكن استخدامها مع رغوة أو بدونها.

      شحن قبل التنقل

      شحن قبل التنقل

      تستغرق عملية الشحن الواحدة لبطارية الليثيوم أيون ساعة واحدة، وتوفّر أداءً ثابتًا لمدة 90 دقيقة. 

      الاطلاع على حالة البطارية بلمح البصر

      الاطلاع على حالة البطارية بلمح البصر

      احرص على أن تكون أداة OneBlade جاهزة دائمًا للاستخدام. تحقق من مؤشر البطارية الذي يحذرك عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو يشير إلى تقدّم الشحن عند التوصيل بمصدر الطاقة.

      المواصفات التقنية

      • أداء التشذيب والحلاقة

        نظام الحلاقة
        • تقنية تتبع المنحنيات
        • نظام الحماية المزدوجة
        نظام الترتيب والقص
        تقنية تتبع المنحنيات

      • الملحقات

        المشط
        مشط مع 12 إعداد طول (من 0,5 إلى 9 مم)

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        قابلة للشحن
        شاشة عرض
        3 مؤشرات LED للبطارية
        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أسود
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        90 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        على المقبض
        رأس بديل
        • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*
        • QP210،‏ QP220،‏ QP230
        • QP610 وQP620

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          • لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.

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