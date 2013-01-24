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تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي أداة OneBlade من Philips مزوّدة بمشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول لتتمكن من ابتكار أي تسريحة، بدءًا من تأثير اللحية النامية بعد الظهر وصولاً إلى التشذيب الدقيق وتسريحة اللحية الأطول.
استمتع بالخطوط المثالية في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين، مما يتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.
لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، ما يحافظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله باستخدام أداة التسريح الهجينة هذه الملائمة للبشرة الحساسة.
تتيح لك أداة OneBlade Pro من Philips تشذيب الشعر للحصول على الطول المفضل لديك بواسطة 12 إعدادًا مختلفًا يتراوح ما بين 0,5 مم و9 مم.
يمكنك حلاقة منحنيات وجهك وتشذيبها بسهولة. تتيح لك الشفرة بجانبَين الخاصة بالوجه ترتيب الحواف وتحديد الخطوط الواضحة بكل الاتجاهات.
أداة OneBlade من Philips المتينة التي ليس عليك استبدالها إلا كل 4 أشهر* للحصول على أداء فائق.
يمكن استخدامها فوق المغسلة أو أثناء الاستحمام. إن أداة OneBlade للحلاقة الرطبة والجافة من Philips سهلة التنظيف ويمكن استخدامها مع رغوة أو بدونها.
تستغرق عملية الشحن الواحدة لبطارية الليثيوم أيون ساعة واحدة، وتوفّر أداءً ثابتًا لمدة 90 دقيقة.
احرص على أن تكون أداة OneBlade جاهزة دائمًا للاستخدام. تحقق من مؤشر البطارية الذي يحذرك عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو يشير إلى تقدّم الشحن عند التوصيل بمصدر الطاقة.
أداء التشذيب والحلاقة
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة
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