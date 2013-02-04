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Multigroom series 5000أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

QG3362/23

أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة والمقاومة للماء هذه. تمنحك الملحقات الثمانية حرية ابتكار أشكال مختلفة للشعر في كل أجزاء الجسم، بينما تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في تشذيب الشعر الكثيف بشكل متساوٍ ولطيف.

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أداة تشذيب مقاومة للمياه 8 في 1 لتعددية كبيرة في الاستخدامات

أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

  • 4 ملحقات و4 أمشاط

  • لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل

  • شفرات بأداء عالٍ

  • استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة

تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال تسريحتك والحصول على خطوط نظيفة ودقيقة حول أطراف لحيتك.

18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

تحديد خطوط واضحة حول اللحية أو السكسوكة

ابتكر خطوطًا وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

المواصفات التقنية

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