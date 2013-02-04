استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.
يمنحك نظام الشحن المتقدم الذي نقدّمه خيارَين ملائمَين: الشحن لساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة أو شحن سريع لـ 5 دقائق لعملية تشذيب كاملة.
طاقة حتى عند قص الشعر الأسمك. تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في قص المناطق الأطول والأكثر كثافة من الشعر من خلال زيادة سرعة القص.
احتفظ بأداة التشذيب المتكاملة بشكل منظّم بفضل الحقيبة الملائمة التي تحمل أداة التشذيب وكل الملحقات وتحميها أثناء التنقل.
استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال تسريحتك والحصول على خطوط نظيفة ودقيقة حول أطراف لحيتك.
شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.
ابتكر خطوطًا وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.
تخلّص من الشعر غير المرغوب فيه بدقة في المناطق الصغيرة على الوجنتَين والذقن للمسات نهائية نظيفة.
مشّط الحاجبَين والسوالف وشذّبها بدقة لمظهر أنيق.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
حافظ على تسريحة شعر عصرية أو ابتكر تسريحة جديدة، من خلال عملية تشذيب بإعدادات طول مختلفة. يتميّز مشط الشعر بـ 18 إعداد طول ما بين 3 مم و 20 مم، مع درجة 1 مم بين كل إعداد وآخر.
شذّب شعر جسمك بالطول الذي تريده. يتميّز مشط شعر الجسم بـ 10 إعدادات مختلفة، لعملية تشذيب نظيفة ومريحة على الصدر أو تحت الإبطَين أو المغبن.
ما عليك سوى تنظيف الشفرات والأمشاط بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
أداء التشذيب
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة
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