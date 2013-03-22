14 إعداد طول سهل قابل للتثبيت من 0 إلى 15 مم.

قم بتشغيل عجلة التكبير والتصغير المضمنة الموجودة أسفل رأس أداة القص لتحديد إعداد الطول الذي تريده ولتثبيته. ويؤمن مشطان إعدادات الطول من 1 مم إلى 15 مم، مع 2 مم بالضبط بين كل إعداد والآخر. استخدم مشط الدقة الخاص للشعر القصير...أو استخدم أداة القص من دون مشط من أجل تشذيب ناعم بطول 0.5 مم.