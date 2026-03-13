تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
الكي
جميع السلاسل
PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار
تم إيقافه
الدعم
PSG7028/36
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
EDC UKCA - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron PSG7028/36
الجميع (3)
What type of water can I use in my Philips Steam Iron or Steamer?
كيف أقوم بإزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي المولد للبخار من Philips؟
How to clean the water tank of my Philips Steam Iron?
The Calc-Clean light on my Philips Steam Generator Iron keeps blinking
The steam boost in my Philips Steam Iron is not working
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك