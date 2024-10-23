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  • حلاقة دقيقة في أي وقت وفي أي مكان حلاقة دقيقة في أي وقت وفي أي مكان حلاقة دقيقة في أي وقت وفي أي مكان

    Electric compact shaver آلة الحلاقة الكهربائية المضمّنة

    PQ888/06

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حلاقة دقيقة في أي وقت وفي أي مكان

    آلة حلاقة أنيقة وصغيرة الحجم، مثالية للحلاقة الدقيقة أثناء التنقل وأكثر من ذلك. بفضل 18 شفرة ComfortCut ذاتية الشحذ، يمكنك الحصول على حلاقة سريعة ودقيقة في أي وقت وفي أي مكان.

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    Electric compact shaver آلة الحلاقة الكهربائية المضمّنة

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    حلاقة دقيقة في أي وقت وفي أي مكان

    • شفرات ComfortCut
    • التصميم المدمج
    • رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد
    • رطب وجاف
    شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

    شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

    استمتع بحلاقة مريحة ودقيقة. تقص شفرات ComfortCut الذاتية الشحذ الـ 18 كل الشعر الذي ينمو بكل الاتجاهات لنتيجة ناعمة وسلسلة في كل مرة.

    رؤوس متحركة بثلاثة اتجاهات لحلاقة مريحة

    رؤوس متحركة بثلاثة اتجاهات لحلاقة مريحة

    تتبع آلة الحلاقة منحنيات وجهك لحلاقة ناعمة. تتحرّك رؤوس آلة الحلاقة بـ 3 اتجاهات مختلفة وتتبع بالتالي منحنيات وجهك لتحصل على حلاقة دقيقة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تصميم مضمّن وحلاقة فعالة في آن

    تصميم مضمّن وحلاقة فعالة في آن

    يُعتبر هذا التصميم مثاليًا لمرحلة المتابعة والحصول على حلاقة دقيقة أثناء التنقل. تتيح لك آلة الحلاقة المضمّنة أثناء التنقل الحصول بسرعة على نتيجة منعشة في أي وقت، ما يوفّر عليك الوقت ضمن جدولك المزدحم. يضمن وجود هذه الآلة المحمولة أن تظهر دائمًا بأفضل حلّة، سواء أكان لديك اجتماعًا مفاجئًا أم نزهة غير مخطط لها أم مرحلة متابعة سريعة أثناء السفر.

    بطارية قوية مع شحن سريع

    بطارية قوية مع شحن سريع

    سافر وأنت مطمئن البال. بفضل البطارية التي تدوم طويلاً، استمتع بشهرَين من الحلاقة بعد عملية شحن واحدة*. هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة لـ 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لحلاقة كاملة.

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    مقاومة للماء بتصنيف IPX7: مقاومة للماء أثناء الاستحمام وقابلة للغسل بشكل كامل

    مقاومة للماء بتصنيف IPX7: مقاومة للماء أثناء الاستحمام وقابلة للغسل بشكل كامل

    اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.

    سهل التنظيف

    سهل التنظيف

    تسهّل مقاومة آلة الحلاقة الماء تنظيفها تحت الصنبور، في حين تلتقط الحجرة المضمّنة كل الشعر المقصوص لحلاقة من دون فوضى، حتى أثناء التنقل.

    حقيبة السفر الفاخرة لتخزين آلة الحلاقة وحمايتها

    حقيبة السفر الفاخرة لتخزين آلة الحلاقة وحمايتها

    أبقِ آلة الحلاقة آمنة ومرتّبة مع حقيبة السفر الفاخرة المناسبة. سواء أكنت في المنزل أم خارجه، ستكون دائمًا جاهزًا للتنقل.

    قفل السفر للتنقل

    قفل السفر للتنقل

    يمنع قفل السفر المضمّن تشغيل آلة الحلاقة أثناء التنقل.

    شحن مريح

    شحن مريح

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      السفر والتخزين
      • غطاء واقٍ
      • حقيبة فاخرة

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      فولتية تلقائية
      5 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      • رمادي كربوني
      • أسود
      رؤوس حلاقة
      زاوية

    • الخدمة

      الضمان
      سنتان
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH20 أو SH30

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام ComfortCut
      • تقنية تتبع المنحنيات
      تتبع دقيق
      رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      استخدام لاسلكي
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب

    Badge-D2C

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