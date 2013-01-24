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Nose trimmer series 1000

أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن

NT1150/10
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
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    Nose trimmer series 1000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن

    NT1150/10
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. بالإضافة إلى ذلك، تضمن تقنية ProtecTube وزاوية أداة التشذيب المصممة بشكل خاص عملية تشذيب سهلة ومريحة بدون شدّ البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    Nose trimmer series 1000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. بالإضافة إلى ذلك، تضمن تقنية ProtecTube وزاوية أداة التشذيب المصممة بشكل خاص عملية تشذيب سهلة ومريحة بدون شدّ البشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

      عملية تشذيب شعر الأنف والأذن سريعة وآمنة

      • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
      • نظام الحماية، زاوية مثالية
      • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
      نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

      نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

      بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.

      الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

      الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

      يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.

      فتحات قص فائقة الدقة والحدة

      فتحات قص فائقة الدقة والحدة

      تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.

      قابلة للغسل بالكامل

      قابلة للغسل بالكامل

      يسهل تنظيف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية، ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام.

      بطارية AA مضمنة

      بطارية AA مضمنة

      إن أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور، نظرًا إلى أنها مشغلة بواسطة بطارية AA.

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض مقص أداة تشذيب شعر الأنف
        21 مم (13‏/16 بوصة)
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عدد إعدادات الطول
        1

      • سهولة الاستعمال

        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل

      • التصميم

        اللون
        أسود
        اللون الخارجي
        من البلاستيك العادي

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        بطارية AA

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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