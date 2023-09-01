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All-in-One Trimmer

Series 5000

MG5940/15
التصنيف الإجمالي / 5
  • آلة واحدة، تسريح كامل آلة واحدة، تسريح كامل آلة واحدة، تسريح كامل
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    All-in-One Trimmer Series 5000

    MG5940/15
    التصنيف الإجمالي / 5

    آلة واحدة، تسريح كامل

    صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 12 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. تساهم الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزودة بتقنية الشحذ الذاتي في الحفاظ على تسريحة حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تزييت لعملية تشذيب دقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    All-in-One Trimmer Series 5000

    آلة واحدة، تسريح كامل

    صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 12 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. تساهم الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزودة بتقنية الشحذ الذاتي في الحفاظ على تسريحة حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تزييت لعملية تشذيب دقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    آلة واحدة، تسريح كامل

    صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 12 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. تساهم الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزودة بتقنية الشحذ الذاتي في الحفاظ على تسريحة حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تزييت لعملية تشذيب دقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    All-in-One Trimmer Series 5000

    آلة واحدة، تسريح كامل

    صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 12 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. تساهم الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزودة بتقنية الشحذ الذاتي في الحفاظ على تسريحة حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تزييت لعملية تشذيب دقيقة. إكتشف كلّ المميزات

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      آلة واحدة، تسريح كامل

      للوجه والشعر والجسم

      • أداة تشذيب 12 في 1: للوجه والرأس والجسم
      • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
      • تقنية BeardSense
      أداة متكاملة للعناية بشعر الوجه والرأس والجسم

      أداة متكاملة للعناية بشعر الوجه والرأس والجسم

      تقدم أداة التشذيب المتكاملة هذه 12 أداة لتلبية كل احتياجات العناية بالجسم. قم بتشذيب شعر الوجه وتسريحه، وقص شعرك، واعتنِ بشعر جسمك.

      احصل على تشذيب متساوٍ وحواف دقيقة

      احصل على تشذيب متساوٍ وحواف دقيقة

      تقدم أداة التشذيب ومجموعة أمشاطها المتنوعة 11 إعداد طول يتراوح بين 0,5 و16 مم بدرجات دقة تبلغ 1 مم لتسريحات اللحية القصيرة والطويلة. كما يساعد التصميم الضيق الذي تتميز به ملحقات التشذيب الدقيق على تسهيل الحصول على حواف دقيقة وتفاصيل رائعة. استمتع بتنظيف الوجنتين والذقن والرقبة باستخدام أداة التشذيب المعدنية لإضفاء لمسة نهائية على مظهرك.

      تخلّص من شعر الجسم

      تخلّص من شعر الجسم

      احلق بكل راحة تحت الرقبة مع ملحق آلة حلاقة الجسم. يحمي نظام فريد لحماية البشرة المناطق الحساسة عندما تحلق عن مسافة قريبة تبلغ 0,5 مم. ويمكنك أيضًا تشذيب شعر الجسم باستخدام المشط القابل للتثبيت.

      تصفيف الشعر في المنزل

      تصفيف الشعر في المنزل

      مع النظام متعدد الأمشاط في أداة التشذيب، يمكنك اختيار إعدادات الطول ما بين 0,5 و16 مم لابتكار تسريحة شعر خاصة بك في المنزل.

      شذّب شعر الأذن والأنف بكل سهولة وراحة

      شذّب شعر الأذن والأنف بكل سهولة وراحة

      يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

      أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

      أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

      تبقى الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ حدّة كما اليوم الأول لأداءٍ يدوم طويلًا. وما من حاجة لاستخدام الزيت.

      أداة تشذيب تتكيّف مع لحيتك

      أداة تشذيب تتكيّف مع لحيتك

      تمرّ أداة التشذيب فوق كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية وتعزز القوة تحديدًا عندما تحتاج إليها للتعامل مع اللحى الكثيفة أو الطويلة.

      تعمل لمدة 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

      تعمل لمدة 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

      تقدم بطارية الليثيوم أيون ما يصل إلى 120 دقيقة تشغيل مع خيار الشحن السريع لمدة 5 دقائق لفترة استهلاك طويلة الأمد وطاقة قصوى.

      مقاومة المياه لراحة الاستخدام وسهولة التنظيف

      مقاومة المياه لراحة الاستخدام وسهولة التنظيف

      تتميز أداة التشذيب بمقاومة المياه، وبالتالي يمكنك استخدامها بطريقة مريحة في أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة بمياه الحنفية.

      اعرف دائمًا متى يحين وقت الشحن

      اعرف دائمًا متى يحين وقت الشحن

      يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بالاطلاع على حالة البطارية: منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن أو مكتملة الشحن. بذلك، لا تفرغ البطارية في أثناء التشذيب.

      سهولة الإمساك والتحكم

      سهولة الإمساك والتحكم

      يسهل الإمساك بأداة التشذيب والتحكم بها بفضل مقبضها المطاطي المريح والمُصمم ليوفر التحكم والراحة الفائقة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        ما يصل إلى 120 دقيقة
        جاري الشحن
        • 60 دقيقة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        طريقة الشحن
        كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5 واط
        فولطية الإدخال
        5 فولت

      • تصميم

        المقبض
        مقبض مطاطي مريح

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        شاشة العرض
        • مؤشر انخفاض البطارية
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر شحن البطارية
        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
        لا تحتاج إلى صيانة
        ما من حاجة إلى زيت للشفرات
        العملية
        استخدام بدون أسلاك فقط

      • تسريحات متعددة

        أدوات التصفيف
        • أداة التشذيب الفولاذية
        • آلة تشذيب شعر الأنف والأذن
        • آلة حلاقة لشعر الجسم مع أداة حماية البشرة
        • أداة تشذيب دقيقة فولاذية
        • مشطان للحية الخفيفة
        • مشط قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • 3 أمشاط شعر
        • مشط للجسم
        الملحقات
        • حقيبة صغيرة مرنة مزودة بسحاب
        • فرشاة التنظيف
        • كبل USB-A (محوّل الطاقة غير مضمّن)
        عدد الملحقات
        12

      • تشذيب دقيق

        أداء استثنائي
        • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
        • تقنية BeardSense
        إعدادات الطول
        11 (0,5 - 16 مم)
        درجات دقة
        ما يصل إلى 1 مم

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          • بالاستناد إلى تشذيب شعر الوجه 2,3 مرات في الأسبوع، على أن يكون معدل طول كلّ جلسة 11,5 دقيقة
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