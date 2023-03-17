ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
MG3710/13
أداة تشذيب متكاملة
استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 6 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك.
6 أدوات
شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
ملحقات قابلة للتشطيف
تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.
استخدم أداة التشذيب بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك ورقبتك. تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت الشراء، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.
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الجوائز
3.6
من 5
7
الآراء
المنديل
17/03/2023
Saudi Arabia
مكينة حلاقة سريعه القص
اشتريت هذي المكينة من قبل ٣ شهور تقريبا و هي تستاهل كل ريال يدفع عليها
الحسنات
سريعه القص وخفيفة الوزن فيها اكثر من مشط
سلبيات
كثرة المشوط لو انها تكون مشط واحد وتقدر تتحكم افضل
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/33 6 في 1، للوجه
تاريخ الاستخدام 2022-02-17
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/33 6 في 1، للوجه
تاريخ الاستخدام 2022-02-17
شادى
10/03/2020
Saudi Arabia
ماكينة ممتازه و سعرها مناسب جدا
ماكينة ممتازه و سعرها مناسب جدا اشتريتها من سوق وقت العرض. مريحه ولا تحتاج الى اى ماكينة تانيه معاها
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/13 6 في 1، للوجه
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/13 6 في 1، للوجه
Abo Ali
08/08/2021
Kuwait
رائع وعملي جدا
منتج ممتاز رغم صغر حجمه فهو عملي وممتاز جدا وانصح الجميع باقتنائه
الحسنات
عملية والشحن يدوم لوقت طويل
سلبيات
صغيرة الحجم وزر التشغيل ثقيل
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/13 6 في 1، للوجه
تاريخ الاستخدام 2020-07-08
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/13 6 في 1، للوجه
تاريخ الاستخدام 2020-07-08